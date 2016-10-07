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Indians 5, Red Sox 4: Three home runs, bullpen take down Red Sox; Indians take 1-0 ALDS lead

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 7, 2016 - 12:21 AM | Updated: October 7, 2016 - 01:00 PM
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Cleveland's Francisco Lindor celebrates a home run in the third inning against the Boston Red Sox in Game 1 of the American League Division Series on Thursday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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