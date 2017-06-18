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Indians 5, Twins 2: Edwin Encarnacion hits two home runs to power division-leading Indians

By Patrick Donnelly
Associated Press

Published: June 18, 2017 - 06:10 PM | Updated: June 18, 2017 - 08:18 PM
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Cleveland Indians' Edwin Encarnacion (right) is congratulated by teammate Daniel Robertson after hitting a home run in the third inning Sunday in Minneapolis. (AP Photo/Andy Clayton-King)


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