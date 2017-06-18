All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 5, Twins 2: Edwin Encarnacion hits two home runs to power division-leading Indians

By Patrick Donnelly
Associated Press

Published: June 18, 2017 - 06:10 PM | Updated: June 18, 2017 - 08:18 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Edwin Encarnacion (right) is congratulated by teammate Daniel Robertson after hitting a home run in the third inning Sunday in Minneapolis. (AP Photo/Andy Clayton-King)


MORE IN SPORTS

vanke19cut
Drag racing pioneer “Akron Arlen” dies; rose to fame with Art and Walt Arfons and Otis “Otie” Smith - 10:18 PM

Drag-racing pioneer Louis “Akron Arlen” Vanke died Thursday, almost a year to the day after he helped celebrate the installation of an Ohio Historical Marker memorializing Akron’s significant contributions to the sport.

sbriefs19cut_1
Sports news roundup — compiled June 18 - 10:34 PM
tribe19cut_01
Indians 5, Twins 2: Edwin Encarnacion hits two home runs to power division-leading Indians
ducks18
RubberDucks play-by-play announcer Dave Wilson and family to celebrate first Father’s Day since tragic death of oldest son
browns18_01
Browns say No. 1 pick Myles Garrett was diagnosed with lateral foot sprain, and is expected to be ready for training camp
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next