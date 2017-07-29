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Indians 5, White Sox 4

Indians 5, White Sox 4: Indians win ninth in a row

By John Jackson
Associated Press

Published: July 29, 2017 - 11:29 PM | Updated: July 30, 2017 - 12:32 AM
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Cleveland Indians right fielder Austin Jackson misses an RBI-double by Chicago White Sox's Tim Anderson during the sixth inning of a game Saturday in Chicago. (AP Photo/Paul Beaty)


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