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Spring training: Indians vs. Athletics

Indians 6, A’s 5: Austin Jackson has two hits, three RBI in win over A’s

Staff report

Published: March 16, 2017 - 09:12 PM
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Cleveland Indians right fielder Abraham Almonte connects for a run-scoring double against the Oakland Athletics during the first inning of a spring training game Thursday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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