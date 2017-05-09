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Indians 6, Blue Jays 0

Indians 6, Blue Jays 0: Carlos Carrasco pitches seven shutout innings, Yan Gomes hits three-run homer in victory

By Ian Harrsion
Associated Press

Published: May 9, 2017 - 10:11 PM
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Cleveland Indians' Yan Gomes (right) is congratulated by Abraham Almonte (35) after hitting a three-run home run against the Toronto Blue Jays during the eighth inning Tuesday in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)


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