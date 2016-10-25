By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer
Indians 6, Cubs 0: Corey Kluber dominates, Roberto Perez has multi-HR night as Indians take Game 1 of World Series October 26,2016 04:29 AM GMT Ryan Lewis Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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