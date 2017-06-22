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Indians 6, Orioles 3

Indians 6, Orioles 3: Austin Jackson has three hits, three RBI to carry Indians past Orioles

By David Ginsburg
Associated Press

Published: June 22, 2017 - 11:04 PM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez runs past Baltimore Orioles catcher Welington Castillo to score during the third inning of a game in Baltimore, Thursday. (AP Photo/Patrick Semansky)


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BALTIMORE: Austin Jackson had three hits and three RBI, Erik Gonzalez homered and the Indians put on another offensive show at the expense of the Baltimore Orioles in a 6-3 victory Thursday night.

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