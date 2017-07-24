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Indians 6, Reds 2

Indians 6, Reds 2: Carlos Santana belts two home runs, Indians extend win streak to four games

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 24, 2017 - 09:50 PM | Updated: July 25, 2017 - 10:01 AM
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Cleveland Indians' Carlos Santana runs the bases after hitting a solo home run off Cincinnati Reds relief pitcher Tony Cingrani in the eighth inning Monday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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