All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 6, Royals 3

Indians 6, Royals 3: Francisco Lindor’s two-run double lifts Indians over Royals; Trevor Bauer gets nod for Game 1 of Division Series

Associated Press

Published: October 1, 2016 - 09:13 PM | Updated: October 1, 2016 - 09:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor dives for a ground ball hit by Kansas City Royals' Drew Butera during the third inning of a baseball game at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo., Saturday, Oct. 1, 2016. (AP Photo/Orlin Wagner)


MORE IN SPORTS

Browns shuffle outside linebackers by putting Nate Orchard on injured reserve, listing Corey Lemonier as doubtful, signing Cam Johnson - 10:38 PM

Browns outside linebacker Nate Orchard left Miami in a walking boot and landed on injured reserve less than a week later.

The Browns announced Saturday they placed Orchard on IR with the left high ankle sprain he suffered last weekend in a 30-24 overtime loss to the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium. He will miss at least eight games.

NFL notebook: Cowboys can still succeed with new additions - 10:38 PM
Browns vs. Redskins: Storylines - 10:10 PM
Browns vs. Redskins: How They Match Up - 10:10 PM
Browns vs. Redskins: Injury report - 10:10 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next