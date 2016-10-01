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Indians 6, Royals 3

Indians 6, Royals 3: Francisco Lindor’s two-run double lifts Indians over Royals; Trevor Bauer gets nod for Game 1 of Division Series

Associated Press

Published: October 1, 2016 - 09:13 PM
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Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor dives for a ground ball hit by Kansas City Royals' Drew Butera during the third inning of a baseball game at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo., Saturday, Oct. 1, 2016. (AP Photo/Orlin Wagner)


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