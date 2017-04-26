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Indians 7, Astros 6

Indians 7, Astros 6: Indians go other way to top Astros

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 26, 2017 - 10:36 PM
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Cleveland Indians' Michael Brantley watches his two-run single off Houston Astros starting pitcher Lance McCullers Jr. in the fifth inning of a baseball game, Wednesday, April 26, 2017, in Cleveland. The Astros catcher is Brian McCann. (AP Photo/Tony Dejak)

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