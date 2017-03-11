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Spring training: Indians 7, Royals 6

Indians 7, Royals 6: Danny Salazar strikes out six in four scoreless innings

Staff report

Published: March 11, 2017 - 06:35 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar warms up prior to a spring training baseball game against the Kansas City Royals, Saturday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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