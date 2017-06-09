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Indians 7, White Sox 3

Indians 7, White Sox 3: Edwin Encarnacion’s blast lifts Indians over White Sox

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 9, 2017 - 11:09 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber delivers to Chicago White Sox's Avisail Garcia during the first inning Friday in Cleveland. (AP Photo/Phil Long)


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