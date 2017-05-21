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Indians 8, Astros 6

Indians 8, Astros 6: Yan Gomes powers Indians to win, sweep of Astros

By Kristie Rieken
Associated Press

Published: May 21, 2017 - 06:46 PM | Updated: May 22, 2017 - 07:31 AM
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Cleveland Indians Yan Gomes (7) is greeted by Edwin Encarnacion and Lonnie Chisenhal after his three-run home run against the Houston Astros in the third inning inning Sunday in Houston. (AP Photo/Richard Carson)

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