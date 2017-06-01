All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 8, Athletics 0

Indians 8, Athletics 0: Indians ace Corey Kluber rolls in return outing, strikes out 10 in six innings

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 1, 2017 - 05:50 PM | Updated: June 2, 2017 - 12:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber delivers in the first inning against the Oakland Athletics, Thursday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs03_03 Marcio Jose Sanchez - AP
Cavaliers report: Assistant coach says Kyrie Irving has grown more this season than during 2016 championship run

INDEPENDENCE: A least twice this season, Kyrie Irving has done something or said something on the court that prompted Larry Drew to nudge Cavaliers coach Tyronn Lue.

talmadge04_01
High school baseball / Tallmadge 4, Dayton Chaminade Julienne 0: Blue Devils use ‘small ball’ to win Division II state championship - 8:38 PM
cavs04
Cavaliers’ Tristan Thompson knows ‘past the thermostat’ level required in NBA Finals Game 2 vs. Warriors - 9:03 PM
hoban03_02
High school softball/Archbishop Hoban 5, LaGrange Keystone 1: Knights have big day, advance to Division II state final
Boys track and field: St. V-M wins state relay title; GlenOak, Hoover standouts earn state crowns; Woodridge, CVCA, Medina athletes place second - 9:42 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next