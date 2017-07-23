Indians 8, Blue Jays 1: Corey Kluber dominates again, Indians complete sweep of Blue Jays

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBbm90aGVyIHN0YXJ0LCBhbm90aGVyIGZyYW5jaGlzZSByZWNvcmQgYnJv
a2VuIGJ5IENvcmV5IEtsdWJlci4gPC9wPjxwPktsdWJlciB0dXJuZWQgaW4geWV0IGFub3RoZXIg
ZG9taW5hbnQgcGVyZm9ybWFuY2UsIGFuZCB0aGUgSW5kaWFucyBlYXNpbHkgdG9vayBjYXJlIG9m
IHRoZSBUb3JvbnRvIEJsdWUgSmF5cyA4LTEgU3VuZGF5IHRvIGNvbXBsZXRlIGEgc3dlZXAgb2Yg
dGhlIHRocmVlLWdhbWUgc2VyaWVzIGF0IFByb2dyZXNzaXZlIEZpZWxkLjwvcD48cD5LbHViZXIg
Y3J1aXNlZCBhbGwgZGF5LCBhbGxvd2luZyBqdXN0IG9uZSBydW4gb24gZml2ZSBoaXRzIGFuZCB0
d28gd2Fsa3MgYW5kIHN0cmlraW5nIG91dCBhIHNlYXNvbi1oaWdoIDE0IGJhdHRlcnMgaW4gNyYj
ODUzMjsgaW5uaW5ncy4gSW4gZG9pbmcgc28sIEtsdWJlciBub3RjaGVkIGhpcyAxMHRoIGNvbnNl
Y3V0aXZlIHN0YXJ0IHdpdGggYXQgbGVhc3QgZWlnaHQgc3RyaWtlb3V0cywgc2V0dGluZyBhIGZy
YW5jaGlzZSByZWNvcmQgcHJldmlvdXNseSBoZWxkIGJ5IEJvYiBGZWxsZXIsIHdoZW4gaGUgc3Ry
dWNrIG91dCB0aGF0IG1hbnkgaW4gbmluZSBjb25zZWN1dGl2ZSBzdGFydHMgaW4gMTk0Ni4gPC9w
PjxwPktsdWJlciByZXdyaXRpbmcgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IHJlY29yZCBib29rcywgYW5k
IHRodXMgbW92aW5nIEZlbGxlciYjODIxNztzIG5hbWUgZG93biBhIHNwb3QsIGhhcyBiZWNvbWUg
dGhlIG5vcm0gcmVjZW50bHksIGFzIGhlJiM4MjE3O3MgYmVzdGVkIG11bHRpcGxlIHN0cmVha3Mg
dGhhdCBoYWQgbGFzdGVkIHNpbmNlIFdvcmxkIFdhciBJSSBvciBqdXN0IGFmdGVyLiBTaW5jZSBo
ZSB3YXMgYWN0aXZhdGVkIG9mZiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCBKdW5lIDEsIGhlJiM4MjE3O3Mg
YmVlbiBhcmd1YWJseSB0aGUgYmVzdCBwaXRjaGVyIGluIGJhc2ViYWxsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SGUmIzgyMTc7cyBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgaW4gdGhlIGdhbWUsJiM4MjIxOyBtYW5hZ2VyIFRl
cnJ5IEZyYW5jb25hIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5pY2Ugd2hlbiBhIGd1eSByZWFj
aGVzIHRoYXQgcG9pbnQgYW5kIGNvbnRpbnVlcyB0byByZWFsbHkgZ2V0IGFmdGVyIGl0IGFuZCB3
b3JrIHNvIGhlIGNhbiBldmVuIHRyeSB0byBnZXQgYmV0dGVyLiBXZSByZWx5IG9uIGhpbSBzbyBt
dWNoLCBhbmQgaGUga25vd3MgdGhhdC4gSXQmIzgyMTc7cyBuaWNlIHRvIHB1dCBoaXMgbmFtZSBp
biB0aGVyZSBldmVyeSBmaXZlIGRheXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LbHViZXIgKDgtMywgMi43NCBF
UkEpIGhhZCBhbGwgdGhlIG9mZmVuc2l2ZSBzdXBwb3J0IGhlJiM4MjE3O2QgbmVlZCBvbmx5IHNp
eCBiYXR0ZXJzIGludG8gdGhlIGJvdHRvbSBvZiB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nLiBUaGUgSW5kaWFu
cyAoNTEtNDUpIHB1dCB0b2dldGhlciBhIGZvdXItcnVuIGZpcnN0IGFnYWluc3QgQmx1ZSBKYXlz
IHN0YXJ0aW5nIHBpdGNoZXIgSi5BLiBIYXBwICgzLTcpLiBDYXJsb3MgU2FudGFuYSwgRnJhbmNp
c2NvIExpbmRvciBhbmQgTWljaGFlbCBCcmFudGxleSBhbGwgc2luZ2xlZCBvbiBmb3VyIHBpdGNo
ZXMgY29tYmluZWQgdG8gYnJpbmcgaG9tZSBhIHJ1bi4gQWZ0ZXIgSm9zZSBSYW1pcmV6IHdhbGtl
ZCB0byBsb2FkIHRoZSBiYXNlcywgQnJhbmRvbiBHdXllciBjbGVhcmVkIHRoZW0gd2l0aCBhIGRv
dWJsZSwgcHV0dGluZyB0aGUgSW5kaWFucyBhaGVhZCA0LTAuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYj
ODIxNztzIGFsd2F5cyBuaWNlLCYjODIyMTsgS2x1YmVyIHNhaWQuICYjODIyMDtUbyBzY29yZSBl
YXJseSBpcyBhIGJpZyBib29zdCwgbGV0IGFsb25lIHRvIHB1dCB1cCBmb3VyIGluIHRoZSBmaXJz
dC4gS2luZCBvZiBzcHJlYWRzIHRoaW5ncyBvdXQgZWFybHkuIEl0IGdpdmVzIHRoZSBwaXRjaGVy
IGEgbG90IG9mIHJvb20gZm9yIGVycm9yLCBidXQgaXQgYWxzbyBwdXRzIHRoZSBvdGhlciBndXkg
b24gdGhlIHJvcGVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R3V5ZXIgaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gYWJsZSB0
byBnZXQgZ29pbmcgdGhpcyBzZWFzb24sIGhpdHRpbmcgYmVsb3cgLjIwMCBlbnRlcmluZyBTdW5k
YXkuIEl0IG1hZGUgaGlzIHRocmVlLXJ1biBkb3VibGUgYSBiaXQgc3dlZXRlci48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYW1hemluZy4gSXQmIzgyMTc7cyBhbGwgSSB3YW50IHRvIGRvLCBpcyB0
cnkgdG8gaGVscCB0aGUgdGVhbSB3aW4sJiM4MjIxOyBHdXllciBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5kIEkg
a25ldyBhZnRlciB0aGF0LCBwdXR0aW5nIHVwIGEgZm91ci1zcG90IGluIHRoZSBmaXJzdCBpbm5p
bmcsIHdpdGggYSBndXkgbGlrZSBLbHViZXIgb24gdGhlIG1vdW5kLCBvZGRzIGFyZSB3ZSYjODIx
NztyZSBwcm9iYWJseSBnb2luZyB0byBoYXZlIGEgcHJldHR5IGdvb2QgY2hhbmNlIHRvIHdpbiB0
aGUgZ2FtZS4gVGhhdCBmZWx0IGdvb2QsIGZlbHQgZ29vZCB0byBjb21lIHRocm91Z2ggYW5kIGhl
bHAgdGhlIHRlYW0gd2luLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gdGhlIHNpeHRoLCBCcmFudGxleSBiZWx0
ZWQgYSB0d28tcnVuIGhvbWUgcnVuLCBleHRlbmRpbmcgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGxlYWQg
dG8gNy0xLiBJdCB3YXMgaGlzIHNpeHRoIGhvbWUgcnVuIG9mIHRoZSBzZWFzb24gYW5kIGZpcnN0
IHNpbmNlIEFwcmlsIDMwLCBhIHNwYW4gb2YgNTQgZ2FtZXMuIExpbmRvciwgaW4gdGhlIGZvdXJ0
aCwgYW5kIFlhbiBHb21lcywgaW4gdGhlIHNldmVudGgsIGVhY2ggYWRkZWQgUkJJIHNpbmdsZXMu
PC9wPjxwPlRoZSB0aHJlZS1nYW1lIHN3ZWVwIGNhbWUgYWZ0ZXIgYSByb3VnaCAxLTUgcm9hZCB0
cmlwIGluIHdoaWNoIHRoZSBJbmRpYW5zIGF2ZXJhZ2VkIGp1c3QgMi43IHJ1bnMgcGVyIGdhbWUu
IDwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIGEgZ29vZCB0aHJlZSBnYW1lcywmIzgyMjE7IEd1eWVyIHNh
aWQuICYjODIyMDtXZSBqdXN0IGdvdHRhIGtlZXAgY2xpY2tpbmcgb24gYWxsIGN5bGluZGVycy4g
VGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgd2UgZGlkIHRoZXNlIHRocmVlIGdhbWVzLiBJdCYjODIxNztzIGdv
b2QgdG8gc2VlLCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSB0ZWFtIHdlIHRoaW5rIHdlIGNhbiBiZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
OnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5j
b20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi4gRm9s
bG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlh
bkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.