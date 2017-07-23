All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 8, Blue Jays 1

Indians 8, Blue Jays 1: Corey Kluber dominates again, Indians complete sweep of Blue Jays

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 23, 2017 - 05:41 PM | Updated: July 24, 2017 - 02:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians relief pitcher Tyler Olson, right, and catcher Yan Gomes celebrate after the Indians defeated the Toronto Blue Jays 8-1 in a baseball game, Sunday, July 23, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe26web Ron Schwane - AP
Indians 11, Angels 7 (11 innings): Edwin Encarnacion, Bradley Zimmer hit grand slams in victory

CLEVELAND: This was the type of scene the Indians likely dreamed up when they signed Edwin Encarnacion to the biggest free-agent deal in franchise history.

Nate Ulrich’s Browns briefing: Cody Kessler’s lead in QB derby appears to be minuscule at best, optimism about Myles Garrett and more
ulrich26web
Nate Ulrich’s Browns analysis: Burning questions (and answers) heading into training camp
Browns left tackle Joe Thomas seeking medical advice, monitoring studies about brain injuries, but not worried about memory loss - 4:20 PM
University of Akron football: Coach Terry Bowden, players confident of bounce-back season after disappointing 2016 - 4:40 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next