All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 8, Blue Jays 1

Indians 8, Blue Jays 1: Corey Kluber dominates again, Indians complete sweep of Blue Jays

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 23, 2017 - 05:41 PM | Updated: July 24, 2017 - 02:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians relief pitcher Tyler Olson, right, and catcher Yan Gomes celebrate after the Indians defeated the Toronto Blue Jays 8-1 in a baseball game, Sunday, July 23, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns21web Ron Schwane - AP
Nate Ulrich’s Browns analysis: Burning questions (and answers) heading into training camp

Summer is over for the Browns and the reporters who cover them.

ulrich25web
Nate Ulrich’s Browns analysis: The 10 non-quarterbacks the franchise needs to step up most this year
Former Browns wide receiver Andrew Hawkins announces retirement, writes letter to Cleveland - 3:07 PM
tribe25cut_00
Indians 6, Reds 2: Carlos Santana belts two home runs, Indians extend win streak to four games
Charged with Kyrie Irving’s trade request, Koby Altman thrown into fire as Cavaliers general manager
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next