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Indians 8, Blue Jays 1

Indians 8, Blue Jays 1: Corey Kluber dominates again, Indians complete sweep of Blue Jays

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 23, 2017 - 05:41 PM | Updated: July 24, 2017 - 02:27 PM
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Cleveland Indians relief pitcher Tyler Olson, right, and catcher Yan Gomes celebrate after the Indians defeated the Toronto Blue Jays 8-1 in a baseball game, Sunday, July 23, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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