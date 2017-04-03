All CATEGORIES
☰ Menu

Opening Day: Indians 8, Rangers 5

Indians 8, Rangers 5: Indians pull off Opening Day comeback; Edwin Encarnacion homers in debut

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 3, 2017 - 10:53 PM | Updated: April 4, 2017 - 03:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor (left) reaches for the pick-off throw as Texas Rangers Carlos Gomez slides in trying to steal second base during the first inning of an opening day game in Arlington, Texas, Monday. Gomez was out on the play. (AP Photo/LM Otero)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs05cut_01 Tony Dejak - AP
Cavaliers 122, Magic 102: Torrid 43-point third quarter ignites rout as LeBron James records 12th triple-double

CLEVELAND: Cavaliers coach Tyronn Lue lumped Tuesday’s contest against the lowly Orlando Magic into the big-game category with Wednesday night’s Eastern Conference showdown against the Boston Celtics.

Indians notebook: Corey Kluber expected to be fine for next start; Yandy Diaz sends ball to his mom in Cuba
zfoot05cut
University of Akron football: Granted a sixth year of eligibility, Warren Ball anxious to cap collegiate career on positive note
hsnotes05cut_02
High school notebook: Sean Flaherty steps down as Cuyahoga Falls football coach; coaching changes coming in Akron Public Schools
University of Akron basketball: John Groce to replace Keith Dambrot as coach, according to report
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next