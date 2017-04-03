Indians 8, Rangers 5: Indians pull off Opening Day comeback; Edwin Encarnacion homers in debut

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QVJMSU5HVE9OLCBUZXhhczogT24gT3BlbmluZyBEYXksIGl0IHdhcyB0aGUgSW5kaWFucyYj
ODIxNzsgJDYwJiM4MTk0O21pbGxpb24gbWFuIGFuZCB0aGUgZmlmdGggb3V0ZmllbGRlciBvbiB0
aGUgcm9zdGVyIHdobyBsZWQgYSBsYXRlIGNoYXJnZSBhbmQgc3RhcnRlZCAyMDE3IG9uIGEgZ29v
ZCBub3RlLiA8L3A+PHA+SW4gcGFydCB0aGFua3MgdG8gdGhlIG1vc3QgZXhwZW5zaXZlIGZyZWUg
YWdlbnQgaW4gZnJhbmNoaXNlIGhpc3RvcnkgYW5kIGFuIG91dGZpZWxkZXIgd2hvIG1hZGUgdGhl
IHJvc3RlciBiZWNhdXNlIHNvbWVvbmUgZWxzZSBpcyBvbiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCwgdGhl
IEluZGlhbnMgcHVsbGVkIG9mZiBhIGZvdXItcnVuIGNvbWViYWNrIHRvIGJlYXQgdGhlIFRleGFz
IFJhbmdlcnMgOC01IG9uIE9wZW5pbmcgRGF5IE1vbmRheSBhdCBHbG9iZSBMaWtlIFBhcmsuIDwv
cD48cD5UaGUgSW5kaWFucyB0cmFpbGVkIDUtMSBhZnRlciB0aGUgUmFuZ2VycyBrbm9ja2VkIGFy
b3VuZCBhY2UgQ29yZXkgS2x1YmVyIGVhcmx5LiBBZnRlciBjaGlwcGluZyBhd2F5LCB0aGUgSW5k
aWFucyBkaXNwbGF5ZWQgc29tZSBvZiB0aGVpciAyMDE2IG1hZ2ljIHRvIGtpY2sgb2ZmIDIwMTcu
IDwvcD48cD5TdGlsbCBkb3duIGEgcnVuIGluIHRoZSBlaWdodGggaW5uaW5nLCBFZHdpbiBFbmNh
cm5hY2lvbiAmIzgyMTI7IHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBwcml6ZWQgZnJlZS1hZ2VudCBzaWdu
ZWUgdGhpcyBvZmZzZWFzb24gJiM4MjEyOyBjcnVzaGVkIGEgc29sbyBob21lIHJ1biB0byByaWdo
dCBmaWVsZCBvZmYgUmFuZ2VycyByZWxpZXZlciBNYXR0IEJ1c2ggdG8gdGllIHRoZSBnYW1lIDUt
NS4gPC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5zIHRoZW4gcHVsbGVkIGF3YXkgaW4gdGhlIG5pbnRoIG9mZiBy
ZWxpZXZlciBTYW0gRHlzb24uIFdpdGggVHlsZXIgTmFxdWluIG9uIHNlY29uZCwgQWJyYWhhbSBB
bG1vbnRlICYjODIxMjsgb24gdGhlIHJvc3RlciBiZWNhdXNlIExvbm5pZSBDaGlzZW5oYWxsIGlz
IG9uIHRoZSBkaXNhYmxlZCBsaXN0ICYjODIxMjsgc2luZ2xlZCB1cCB0aGUgbWlkZGxlIHRvIGdp
dmUgdGhlIEluZGlhbnMgdGhlaXIgZmlyc3QgbGVhZCBvZiB0aGUgbmlnaHQuIENhcmxvcyBTYW50
YW5hIGZvbGxvd2VkIHdpdGggYW4gUkJJIGRvdWJsZSB0byByaWdodC1jZW50ZXIgYW5kIE1pY2hh
ZWwgQnJhbnRsZXksIGluIGhpcyByZXR1cm4gdG8gbWFqb3IgbGVhZ3VlIGFjdGlvbiBhZnRlciBy
b3VnaGx5IDExIG1vbnRocywgc2luZ2xlZCBTYW50YW5hIGhvbWUgdG8gYnJpbmcgaW4gYW5vdGhl
ciBpbnN1cmFuY2UgcnVuIGFuZCBwdXQgdGhlIEluZGlhbnMgdXAgOC01LiA8L3A+PHA+VGhhdCBj
b21lYmFjayBlcmFzZWQgYSByb3VnaCBvdXRpbmcgZm9yIEtsdWJlciBpbiB3aGljaCBoZSBhbGxv
d2VkIGFsbCBvZiBoaXMgZml2ZSBlYXJuZWQgcnVucyBvbiB0aHJlZSBob21lIHJ1bnMuIDwvcD48
cD5SYW5nZXJzIHNlY29uZCBiYXNlbWFuIFJvdWduZWQgT2RvciBnb3QgdGhlIGJlc3Qgb2YgS2x1
YmVyLCB3aG8gYWxsb3dlZCBhIGZldyBwaXRjaGVzIHRvIGNhdGNoIHRvbyBtdWNoIG9mIHRoZSBw
bGF0ZS4gT2RvciBzbHVnZ2VkIGhvbWUgcnVucyBpbiBoaXMgZmlyc3QgdHdvIGF0LWJhdHMgb2Yg
dGhlIHNlYXNvbiAmIzgyMTI7IGEgc29sbyBzaG90IGluIHRoZSBzZWNvbmQgYW5kIGEgdGhyZWUt
cnVuIGJsYXN0IGluIHRoZSB0aGlyZCAmIzgyMTI7IHRvIHB1dCB0aGUgUmFuZ2VycyB1cCA1LTEu
IDwvcD48cD5CZXR3ZWVuIE9kb3ImIzgyMTc7cyB0d28gaG9tZSBydW5zLCBDYXJsb3MgR29tZXog
Y3J1c2hlZCBhIHNvbG8gc2hvdCB0byB0aGUgc2Vjb25kIGRlY2ssIG9ubHkgdGhlIDIwdGggdGlt
ZSBhIGhpdHRlciBoYXMgcmVhY2hlZCB0aGF0IGxldmVsIGluIEdsb2JlIExpZmUgUGFyayBoaXN0
b3J5LiA8L3A+PHA+S2x1YmVyIGxhc3RlZCBzaXggaW5uaW5ncywgb25seSBiZWluZyBodXJ0IGJ5
IHRob3NlIHRocmVlIGxvbmcgYmFsbHMuIEhlIGFsbG93ZWQgc2l4IGhpdHMsIHdhbGtlZCB0aHJl
ZSBhbmQgc3RydWNrIG91dCBzaXguIEJ1dCB0aGUgaGl0dGVycyBjb3ZlcmVkIGZvciBoaW0sIGFu
ZCBEYW4gT3Rlcm8sIEJvb25lIExvZ2FuLCBBbmRyZXcgTWlsbGVyICgxLTApIGFuZCBDb2R5IEFs
bGVuIChzYXZlKSBjbG9zZWQgb3V0IHRoZSBnYW1lLiA8L3A+PHA+Sm9zZSBSYW1pcmV6IHN0YXJ0
ZWQgdGhlIGNvbWViYWNrIGluIHRoZSBmb3VydGgsIGN1dHRpbmcgdGhlIGRlZmljaXQgaW4gaGFs
ZiB3aXRoIGEgdHdvLXJ1biBob21lIHJ1biBvZmYgUmFuZ2VycyBhY2UgWXUgRGFydmlzaCBhZnRl
ciBFbmNhcm5hY2lvbiYjODIxNztzIHNpbmdsZSB0byBsZWZ0IGZpZWxkLiA8L3A+PHA+VGhhdCBz
ZXQgdXAgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGdvbGRlbiBzY29yaW5nIG9wcG9ydHVuaXR5IGluIHRo
ZSBmaWZ0aCBpbm5pbmcgdGhhdCB3ZW50IGZvciBuYXVnaHQgYW5kIG5lYXJseSBjb3N0IHRoZW0g
dGhlIGdhbWUuIFJvb2tpZSBZYW5keSBEaWF6IHJlYWNoZWQgb24gYW4gZXJyb3IgYW5kIERhcnZp
c2ggbW9tZW50YXJpbHkgbG9zdCB0aGUgc3RyaWtlIHpvbmUsIHdhbGtpbmcgQWxtb250ZSBhbmQg
U2FudGFuYSB0byBsb2FkIHRoZSBiYXNlcyB3aXRoIG5vYm9keSBvdXQgYW5kIEZyYW5jaXNjbyBM
aW5kb3IgYXQgdGhlIHBsYXRlLiA8L3A+PHA+QnV0IERhcnZpc2ggZ290IGFoZWFkIDAtMiBvbiB0
aGUgSW5kaWFucyBzdGFyIHNob3J0c3RvcCwgYW5kIExpbmRvciB0YXBwZWQgYSBiYWxsIGJhY2sg
dG8gRGFydmlzaCBmb3IgYSAxLTItMyBkb3VibGUgcGxheS4gQnJhbnRsZXkgdGhlbiBzb2Z0bHkg
Z3JvdW5kZWQgb3V0IHRvIGZpcnN0IGJhc2UgdG8gZW5kIHRoZSBpbm5pbmcgd2l0aCB0aGUgUmFu
Z2VycyBzdGlsbCBsZWFkaW5nIDUtMy4gPC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyB3b3JrIG9u
IHRoZSBiYXNlIHBhdGhzIGNvbnRpbnVlZCB0byB3aGl0dGxlIGF3YXkgYXQgdGhlIFJhbmdlcnMm
IzgyMTc7IGxlYWQuIERpYXogZG91YmxlZCB0byByaWdodCBmaWVsZCB3aXRoIG9uZSBvdXQgaW4g
dGhlIHNldmVudGggZm9yIHRoZSBmaXJzdCBoaXQgb2YgaGlzIG1ham9yIGxlYWd1ZSBjYXJlZXIu
IEhlIGFkdmFuY2VkIHRvIHRoaXJkIG9uIGEgd2lsZCBwaXRjaCBhbmQgc2NvcmVkIG9uIGEgc3Ry
aWtlb3V0LCBhcyBBbG1vbnRlIHN3dW5nIGFuZCBtaXNzZWQgYnV0IHdhcyBhYmxlIHRvIHJlYWNo
IGZpcnN0IHdoZW4gdGhlIGJhbGwgZ290IGF3YXkgZnJvbSBjYXRjaGVyIEpvbmF0aGFuIEx1Y3Jv
eS4gPC9wPjxwPlRoYXQgbGVkIHRvIHRoZSBmaW5hbCB0aHJlZSBpbm5pbmdzIGluIHdoaWNoIHRo
ZSBJbmRpYW5zIHNjb3JlZCBmaXZlIHJ1bnMgYW5kIHRoZSBidWxscGVuIGRlbGl2ZXJlZCBhIHNj
b3JlbGVzcyBwZXJmb3JtYW5jZS4gPC9wPjxwPlJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQg
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9p
bmRpYW5zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
dHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29t
L1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.