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Opening Day: Indians 8, Rangers 5

Indians 8, Rangers 5: Indians pull off Opening Day comeback; Edwin Encarnacion homers in debut

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 3, 2017 - 10:53 PM | Updated: April 4, 2017 - 03:25 PM
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Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor (left) reaches for the pick-off throw as Texas Rangers Carlos Gomez slides in trying to steal second base during the first inning of an opening day game in Arlington, Texas, Monday. Gomez was out on the play. (AP Photo/LM Otero)

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