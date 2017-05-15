All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 8, Rays 7

Indians 8, Rays 7: Indians hold on for win; Carlos Carrasco exits with pectoral injury

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 15, 2017 - 10:13 PM | Updated: May 16, 2017 - 12:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Carlos Carrasco delivers in the first inning against the Tampa Bay Rays, Monday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


 

MOST POPULAR

Prev Next