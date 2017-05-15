Indians 8, Rays 7: Indians hold on for win; Carlos Carrasco exits with pectoral injury

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgSW5kaWFucyB3b24gYSBnYW1lIE1vbmRheSBuaWdodCBidXQgbWln
aHQgaGF2ZSBsb3N0IGEgYmlnZ2VyIGJhdHRsZSBpbiB0aGUgcHJvY2Vzcy48L3A+PHA+U3Bhcmtl
ZCBieSBhIGZpdmUtcnVuIGZpcnN0IGlubmluZywgdGhlIEluZGlhbnMgdG9vayBkb3duIHRoZSBU
YW1wYSBCYXkgUmF5cyA4LTcgYXQgUHJvZ3Jlc3NpdmUgRmllbGQuIFN0YXJ0aW5nIHBpdGNoZXIg
Q2FybG9zIENhcnJhc2NvLCBob3dldmVyLCBoYWQgdG8gZXhpdCB0aGUgZ2FtZSBpbiB0aGUgZm91
cnRoIGlubmluZyBhZnRlciBleHBlcmllbmNpbmcgbGVmdCBwZWN0b3JhbCB0aWdodG5lc3MuPC9w
PjxwPkNhcnJhc2NvIHN0cnVnZ2xlZCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgdGhpcyBzZWFzb24sIGFs
bG93aW5nIHJ1bnMgaW4gZWFjaCBvZiB0aGUgZmlyc3QgZm91ciBpbm5pbmdzLiBBZnRlciBhbGxv
d2luZyBhbiBSQkkgc2luZ2xlIHRvIEJyYWQgTWlsbGVyIHdpdGggdHdvIG91dHMgaW4gdGhlIGZv
dXJ0aCwgd2hpY2ggY3V0IHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBsZWFkIHRvIDctNCwgQ2FycmFzY28g
d2FzIHZpc2l0ZWQgb24gdGhlIG1vdW5kIGJ5IG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgYW5kIGhl
YWQgYXRobGV0aWMgdHJhaW5lciBKYW1lcyBRdWlubGFuIGFuZCB3YXMgcmVtb3ZlZCBmcm9tIHRo
ZSBnYW1lLjwvcD48cD5DYXJyYXNjbyBpcyBvZmYgdG8gYSBob3Qgc3RhcnQgaW4gMjAxNywgZW50
ZXJpbmcgTW9uZGF5JiM4MjE3O3Mgb3V0aW5nIHdpdGggYSA0LTIgcmVjb3JkLCBhIDEuODYgRVJB
IGFuZCA0NiBzdHJpa2VvdXRzIGluIDQ4JiM4NTMxOyBpbm5pbmdzLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFu
cyYjODIxNzsgdGhyZWUtcnVuIGxlYWQgd2FzIHF1aWNrbHkgY3V0IHRvIDctNSBhZnRlciBDYXJy
YXNjbyYjODIxNztzIGV4aXQgYW5kIE5pY2sgR29vZHkmIzgyMTc7cyBlbnRyYW5jZSBvbiBhbiBS
QkkgZG91YmxlIGJ5IEV2YW4gTG9uZ29yaWEuIDwvcD48cD5Gcm9tIHRoZXJlLCB0aG91Z2gsIHRo
ZSBidWxscGVuIG1hbmFnZWQgdG8gaG9sZCBvbiBkZXNwaXRlIHNvbWUgc2hha3kgbW9tZW50cy4g
R29vZHksIEJvb25lIExvZ2FuICgxLTApLCBCcnlhbiBTaGF3LCBBbmRyZXcgTWlsbGVyIGFuZCBD
b2R5IEFsbGVuICgxMCBzYXZlcykgY29tYmluZWQgdG8gdGhyb3cgNSYjODUzMTsgaW5uaW5ncyB3
aGlsZSBhbGxvd2luZyB0d28gcnVucy48L3A+PHA+TWlsbGVyIGVudGVyZWQgd2l0aCB0aGUgdHlp
bmcgcnVucyBvbiBiYXNlIGFuZCBvbmUgb3V0IGluIHRoZSBzZXZlbnRoLCBhbmQgc3RydWNrIG91
dCBSaWNraWUgV2Vla3MgYW5kIERlcmVrIE5vcnJpcyB0byBlbmQgdGhlIGlubmluZy4gPC9wPjxw
PkluIHRoZSBlaWdodGgsIGhlIGFsbG93ZWQgaGlzIGZpcnN0IHJ1biBvZiB0aGUgc2Vhc29uLCB0
aG91Z2ggaXQgd2FzIGR1ZSBpbiBwYXJ0IHRvIGFuIGVycmFudCBkZWNpc2lvbiBhbmQgdGhyb3cg
YnkgSm9zZSBSYW1pcmV6LiBXaXRoIHJ1bm5lcnMgb24gZmlyc3QgYW5kIHNlY29uZCBhbmQgbm9i
b2R5IG91dCwgTG9uZ29yaWEgZ3JvdW5kZWQgYSBiYWxsIHRvIFJhbWlyZXosIHdobyBpbnN0ZWFk
IG9mIHN0ZXBwaW5nIG9uIHRoaXJkLCB0cmllZCBmb3IgdGhlIGRvdWJsZSBwbGF5IGFuZCB0aHJl
dyB0byBzZWNvbmQuIEhpcyB0aHJvdyBwdWxsZWQgSmFzb24gS2lwbmlzIG9mZiB0aGUgYmFnLCB3
aG8gd2FzIGFibGUgdG8gYXBwbHkgdGhlIHRhZyBidXQgd2FzIG5vdCBhYmxlIHRvIHR1cm4gdGhl
IGRvdWJsZSBwbGF5LiA8L3A+PHA+QSBmZXcgcGl0Y2hlcyBsYXRlciwgTG9nYW4gTW9ycmlzb24g
aGl0IGEgc2FjcmlmaWNlIGZseSB0byBjZW50ZXIgZmllbGQsIGN1dHRpbmcgdGhlIEluZGlhbnMm
IzgyMTc7IGxlYWQgdG8gNy02IGFuZCBlbmRpbmcgTWlsbGVyJiM4MjE3O3Mgc2NvcmVsZXNzIHN0
cmVhayBhdCAxOCYjODUzMTsgaW5uaW5ncyB0byBzdGFydCB0aGUgc2Vhc29uLjwvcD48cD5DYXJy
YXNjbyB3YXNuJiM4MjE3O3QgdGhlIG9ubHkgSW5kaWFucyBwbGF5ZXIgdG8gbGVhdmUgdGhlIGdh
bWUgZWFybHkuIEFicmFoYW0gQWxtb250ZSBsZWZ0IGFmdGVyIGZvdXIgaW5uaW5ncyBhZnRlciBh
Z2dyYXZhdGluZyBhIHJpZ2h0IGJpY2VwcyBzdHJhaW4sIHdpdGggRGFuaWVsIFJvYmVydHNvbiB0
YWtpbmcgaGlzIHBsYWNlLiBBbG1vbnRlIGZlbHQgYSBwaW5jaCBpbiBoaXMgc2hvdWxkZXIgYXJl
YSBsYXN0IHdlZWsgYnV0IGhhZCBiZWVuIGNsZWFyZWQgdG8gcGxheSB0aGlzIHdlZWtlbmQuPC9w
PjxwPk9mZmVuc2l2ZWx5LCB0aGUgSW5kaWFucyAoMjAtMTcpIHB1dCBhbm90aGVyIHBvc2l0aXZl
IG5pZ2h0IGJldHdlZW4gdGhlbSBhbmQgdGhlaXIgc2x1bXAgdG8gc3RhcnQgdGhlIG1vbnRoIG9m
IE1heS4gVHJhaWxpbmcgMS0wIGFuZCBmYWNpbmcgUmF5cyBhY2UgQ2hyaXMgQXJjaGVyICgzLTIp
LCBDYXJsb3MgU2FudGFuYSBoaXQgYW4gUkJJIHNpbmdsZSB0byBsZWZ0LWNlbnRlciBmaWVsZCBp
biB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nIHRvIHRpZSBpdC4gPC9wPjxwPkVkd2luIEVuY2FybmFjaW9uLCBo
aXR0aW5nIGZpZnRoIGluIHRoZSBsaW5ldXAgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHRoaXMgc2Vhc29u
LCB0aGVuIGdyb3VuZGVkIGludG8gd2hhdCB3YXMgbmVhcmx5IGFuIGlubmluZy1lbmRpbmcgZG91
YmxlIHBsYXkuIEJ1dCBoZSB3YXMgc2FmZSBhdCBmaXJzdCBieSBoYWxmIGEgc3RlcCwgd2hpY2gg
YWxsb3dlZCBNaWNoYWVsIEJyYW50bGV5LCB3aG8gaGFkIHdhbGtlZCBlYXJsaWVyIGluIHRoZSBp
bm5pbmcsIHRvIHNjb3JlLjwvcD48cD5Mb25uaWUgQ2hpc2VuaGFsbCBibGV3IHRoZSBpbm5pbmcg
b3BlbiB0d28gYmF0dGVycyBsYXRlciwgZHJpbGxpbmcgYSB0b3dlcmluZyB0aHJlZS1ydW4gaG9t
ZSBydW4gdG8gcmlnaHQgZmllbGQgdG8gcHV0IHRoZSBJbmRpYW5zIG9uIHRvcCA1LTEuPC9wPjxw
PkFsbW9udGUgb3BlbmVkIHRoZSBzZWNvbmQgaW5uaW5nIHdpdGggYSB0cmlwbGUgb2ZmIHRoZSB3
YWxsIGluIGxlZnQtY2VudGVyIGZpZWxkLiBIZSBsYXRlciBzY29yZWQgb24gYSB0aHJvd2luZyBl
cnJvciBieSBOb3JyaXMuIEluIHRoZSB0aGlyZCwgWWFuIEdvbWVzIGNvbnRpbnVlZCBoaXMgdG9y
cmlkIE1heSBieSBkb3VibGluZyBoaWdoIG9mZiB0aGUgbGVmdC1maWVsZCB3YWxsIHRvIHNjb3Jl
IFJhbWlyZXogZnJvbSBmaXJzdC48L3A+PHA+RnJhbmNpc2NvIExpbmRvciBiZWx0ZWQgYSBzb2xv
IGhvbWUgcnVuICYjODIxMjsgaGlzIHRlYW0tbGVhZGluZyBuaW50aCBvZiB0aGUgc2Vhc29uICYj
ODIxMjsgdG8gcmlnaHQgZmllbGQgaW4gdGhlIGVpZ2h0aCBvZmYgSnVtYm8gRGlheiB0byBwdXNo
IHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBsZWFkIHRvIDgtNi4gPC9wPjxwPlRoZSBSYXlzIGFuc3dlcmVk
IGluIHRoZSBuaW50aCwgbWFraW5nIGl0IDgtNyBvbiBQZXRlciBCb3Vyam9zJiM4MjE3OyBzb2xv
IGhvbWUgcnVuIG9mZiBBbGxlbiB3aXRoIHR3byBvdXRzLiBBbGxlbiByZWNvdmVyZWQgdG8gcmVj
b3JkIGhpcyAxMHRoIHNhdmUsIGdldHRpbmcgTm9ycmlzIHRvIHBvcCBvdXQgaW4gZm91bCB0ZXJy
aXRvcnkuPC9wPjxwPlJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
OnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5j
b20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi4gRm9s
bG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlh
bkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.