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Indians 8, Blue Jays 7

Indians 8, Rays 7: Indians hold on for win, Carlos Carrasco exits with pectoral injury

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 15, 2017 - 10:13 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Carlos Carrasco delivers in the first inning against the Tampa Bay Rays, Monday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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