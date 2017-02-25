All CATEGORIES
☰ Menu

Exhibition game: Indians 8, Reds 2

Indians 8, Reds 2: Ryan Merritt pitches Indians past Reds in spring training opener

Associated Press

Published: February 25, 2017 - 07:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Edwin Encarnacion (left) connects for a run-scoring single as Cincinnati Reds catcher Tucker Barnhart looks on during the first inning of a spring training baseball game Saturday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Bob Dyer: The Cavs joke that nobody got - 10:27 PM

Dear Kyrie Irving:

browns02cut_01
Browns feel urgency to find next starting QB, but Jimmy Garoppolo now appears to be less realistic option
bsider02cut_01
Browns decline to use franchise tag on impending free-agent Terrelle Pryor, but exec Sashi Brown calls new deal ‘a priority’
marla01cut_01
Marla Ridenour: Handling March’s challenges could be harbinger of Cavaliers’ playoff success
cnotes02cut_2
Cavaliers notebook: As Andrew Bogut clears waivers, are Cavs better than last season after roster restocking? - 8:01 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next