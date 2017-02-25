All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 8, Reds 2: Ryan Merritt pitches Indians past Reds in spring training opener

Associated Press

Published: February 25, 2017 - 07:22 PM

MORE IN SPORTS

dyer26cut_02
Bob Dyer: NASCAR drivers honoring Akron engineer

Forty of the best race-car drivers in the world will fire up their engines at 2 p.m. Sunday for the 59th annual Daytona 500.

Also known as The Great American Race, it is indisputably the premier event on the entire NASCAR schedule.

nascar26cut_01
NASCAR: Joe Gibbs, Roger Penske defend NASCAR as having bright future
Boys swimming: North Canton Hoover’s Nathaniel Mullens, Brecksville’s David Madej cap junior years with Division I state titles - 9:50 PM
tribe26cut_01
Indians continue to look at Mike Clevinger as starting pitcher; Jason Kipnis to begin spring as DH - 8:55 PM
Women’s basketball: Kent State outlasts rival Akron 73-69 - 7:08 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next