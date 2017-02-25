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Exhibition game: Indians 8, Reds 2

Indians 8, Reds 2: Ryan Merritt pitches Indians past Reds in spring training opener

Associated Press

Published: February 25, 2017 - 07:22 PM
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Cleveland Indians' Edwin Encarnacion (left) connects for a run-scoring single as Cincinnati Reds catcher Tucker Barnhart looks on during the first inning of a spring training baseball game Saturday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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