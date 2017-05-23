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Indians 8, Reds 7

Indians 8, Reds 7: Edwin Encarnacion’s two homers lead Indians over Reds

By Joe Kay
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 10:43 PM
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Cleveland Indians' Daniel Robertson signals to Edwin Encarnacion at third base to run home on a wild pitch from Cincinnati Reds relief pitcher Drew Storen to score the go-ahead run in the eighth inning Tuesday in Cincinnati. (AP Photo/John Minchillo)


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