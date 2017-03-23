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Indians 8, Rockies 3: Indians welcome back WBC players, aim to have Roberto Perez catch up

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 23, 2017 - 08:32 PM | Updated: March 24, 2017 - 07:35 AM

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