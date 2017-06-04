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Indians 8, Royals 0

Indians 8, Royals 0: Indians pound Royals to avoid 3-game series sweep

By Dave Skretta
Associated Press

Published: June 4, 2017 - 07:34 PM | Updated: June 5, 2017 - 01:16 PM
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Cleveland Indians' Roberto Perez, left, signals in front of Kansas City Royals starting pitcher Eric Skoglund for Jason Kipnis to follow him to the plate on a double by Daniel Robertson in the second inning Sunday in Kansas City. (John Sleezer/The Kansas City Star via AP)


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