All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 8, Twins 3

Indians 8, Twins 3: Terry Francona shuffles lineup, Jason Kipnis responds with two home runs in victory

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 14, 2017 - 05:58 PM | Updated: May 15, 2017 - 09:29 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians relief pitcher Cody Allen (right) is congratulated by catcher Roberto Perez after the Indians defeated the Minnesota Twins 8-3 in a game, Sunday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

Marla Ridenour: As his choice of T-shirt showed, Cavaliers’ LeBron James salty, determined for conference finals - 3:28 PM

INDEPENDENCE: LeBron James was in full playoff mode.

dyer16web
Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80
How the Cavaliers and Celtics match up - 3:49 PM
goodyear16cut_08A
Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season
tribe16cut_05
Indians 8, Rays 7: Indians hold on for win; Carlos Carrasco exits with pectoral injury
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next