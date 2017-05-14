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Indians 8, Twins 3

Indians 8, Twins 3: Terry Francona shuffles lineup, Jason Kipnis responds with two home runs in victory

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 14, 2017 - 05:58 PM
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Cleveland Indians relief pitcher Cody Allen (right) is congratulated by catcher Roberto Perez after the Indians defeated the Minnesota Twins 8-3 in a game, Sunday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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