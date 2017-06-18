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Indians 9-6, Twins 3-2: Doubleheader sweep puts Indians back in first place

By Dave Campbell
Associated Press

Published: June 18, 2017 - 10:30 AM

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