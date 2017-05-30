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Indians 9, Athletics 4

Indians 9, Athletics 4: Offensive surge continues; Trevor Bauer strikes out 14

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 30, 2017 - 10:25 PM | Updated: May 31, 2017 - 03:24 PM
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Cleveland Indians' Bradley Zimmer (right) is congratulated by Jose Ramirez after Zimmer hit a two-run home run off Oakland Athletics relief pitcher Frankie Montas in the eighth inning Tuesday in Cleveland. Ramirez scored on the play. (AP Photo/Tony Dejak)

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