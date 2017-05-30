All CATEGORIES
☰ Menu

Indians 9, Athletics 4

Indians 9, Athletics 4: Offensive surge continues; Trevor Bauer strikes out 14

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 30, 2017 - 10:25 PM | Updated: May 31, 2017 - 03:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Bradley Zimmer (right) is congratulated by Jose Ramirez after Zimmer hit a two-run home run off Oakland Athletics relief pitcher Frankie Montas in the eighth inning Tuesday in Cleveland. Ramirez scored on the play. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

lebronhome01web Damian Dovarganes - AP
LeBron James says vandalism at Los Angeles home shows racism is alive in America

Los Angeles police are treating a racial slur spray-painted on an outside gate of a home owned by LeBron James as a hate crime.

marla01cut_01
Marla Ridenour: Lessons learned in regular-season thud, blown leads can help the Cavaliers again pull off the impossible in NBA Finals
tribe01cut_01
A’s 3, Indians 1: Chad Pinder, Sean Manaea help A’s trump Mike Clevinger, Indians
State softball scouting report
State baseball scouting report
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next