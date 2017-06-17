Indians 9, Opponent 3: Jose Ramirez homers twice, Indians beat Twins in doubleheader opener

PHA+TUlOTkVBUE9MSVM6IEV2ZW4gYWZ0ZXIgb3V0c2NvcmluZyB0aGUgTWlubmVzb3RhIFR3aW5z
IDE3LTQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHR3byBnYW1lcyBvZiB0aGVpciB3ZWVrZW5kIHNlcmllcywgSW5k
aWFucyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIHRoaW5rcyBoaXMgdGVhbSBzdGlsbCBuZWVkcyB0
byAmIzgyMjA7cmVhbGx5IGdldCBhZnRlciBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVzcGVjaWFsbHkgbm93
IHRoYXQgdGhlIEluZGlhbnMgYXJlIHRpZWQgZm9yIGZpcnN0IHBsYWNlLjwvcD48cD5Kb3NlIFJh
bWlyZXogaG9tZXJlZCB0d2ljZSwgZG91YmxlZCBhbmQgZHJvdmUgaW4gZm91ciBydW5zIGFzIHRo
ZSBJbmRpYW5zIHB1bGxlZCBldmVuIHdpdGggdGhlIFR3aW5zIGF0b3AgdGhlIEFMIENlbnRyYWwg
YnkgYmVhdGluZyB0aGUgVHdpbnMgOS0zIFNhdHVyZGF5IGluIHRoZSBmaXJzdCBnYW1lIG9mIGEg
ZGF5LW5pZ2h0IGRvdWJsZWhlYWRlci48L3A+PHA+QXNrZWQgaWYgaXQgZmVsdCBuaWNlIHRvIGdl
dCBhIHNoYXJlIG9mIGZpcnN0IHBsYWNlLCBGcmFuY29uYSBsb29rZWQgZG93biBhdCBoaXMgd3Jp
c3R3YXRjaC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlbGwsIGZvciBhYm91dCB0d28gaG91cnMsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkIHdpdGggYSBjaHVja2xlLiAmIzgyMjA7SSBtZWFuLCBJJiM4MjE3O20gZ2xhZCB3ZSB3
b24gdGhlIGdhbWUuIE5vdyB3ZSBuZWVkIHRvIHJlYWxseSBnZXQgYWZ0ZXIgaXQgaW4gdGhlIG5l
eHQgZ2FtZS4gSSB0aGluayB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZ2V0IGdyZWVkeSwgdGhhdCYjODIx
NztzIHRoZSB3YXkgdGhlIGdhbWUgaXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PciBhdCBsZWFzdCB0aGF0JiM4
MjE3O3MgaG93IHRoZSBJbmRpYW5zIGhhdmUgYmVlbiBiZWhhdmluZyB3aXRoIHRoZSBUd2lucy4g
VGhlIEluZGlhbnMgaW1wcm92ZWQgdG8gNi0yIGFnYWluc3QgdGhlIFR3aW5zLCB3aG8gZW50ZXJl
ZCB0aGUgd2Vla2VuZCBzZXJpZXMgaGF2aW5nIGhlbGQgYXQgbGVhc3QgYSBzaGFyZSBvZiBmaXJz
dCBwbGFjZSBzaW5jZSBNYXkgMTAuPC9wPjxwPlJhbWlyZXogdG91Y2hlZCBvZmYgYSB0aHJlZS1y
dW4gZmlyc3QgaW5uaW5nIHdpdGggYSB0d28tb3V0IGhvbWVyIG9mZiBBZGFtIFdpbGsgKDAtMiku
IEhlIGNoYXNlZCB0aGUgc3BvdCBzdGFydGVyIHdpdGggYSB0d28tcnVuIGRvdWJsZSBpbiB0aGUg
Zm91cnRoIGFuZCBhZGRlZCBhbm90aGVyIHNvbG8gc2hvdCBvZmYgQWxleCBXaW1tZXJzIGluIHRo
ZSBzaXh0aC4gSXQgd2FzIHRoZSBzZWNvbmQgbXVsdGlob21lciBnYW1lIG9mIFJhbWlyZXomIzgy
MTc7cyBjYXJlZXIsIGJvdGggdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPlphY2ggTWNBbGxpc3RlciAoMS0w
KSBwaXRjaGVkIHR3byBoaXRsZXNzIGlubmluZ3MsIHN0cmlraW5nIG91dCB0aHJlZS4gSGUgd29y
a2VkIGluIHJlbGllZiBvZiBzdGFydGVyIFJ5YW4gTWVycml0dCwgd2hvIG1hZGUgaGlzIHNlYXNv
biBkZWJ1dC4gTWNBbGxpc3RlciwgQnJ5YW4gU2hhdyBhbmQgRGFuIE90ZXJvIGNvbWJpbmVkIGZv
ciBmaXZlIHNjb3JlbGVzcyBpbm5pbmdzIGluIHJlbGllZi48L3A+PHA+TWVycml0dCBnYXZlIHVw
IHR3byBlYXJuZWQgcnVucyBhbmQgc2V2ZW4gaGl0cyBpbiBmb3VyIGlubmluZ3MuIEhpcyBvbmx5
IGVhcm5lZCBydW5zIGNhbWUgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCB3aGVuIEVoaXJlIEFkcmlhbnphJiM4MjE3
O3MgdHdvLXJ1biBkb3VibGUgc2NvcmVkIEVkZGllIFJvc2FyaW8gYW5kIEJ5cm9uIEJ1eHRvbi48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBmaXJzdCB0d28gZ2FtZSBoYXZlIGJlZW4gbG9wc2lkZWQsJiM4MjIx
OyBUd2lucyBtYW5hZ2VyIFBhdWwgTW9saXRvciBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Uga2luZCBvZiBhbnRp
Y2lwYXRlZCBoYXZpbmcgc29tZSBmdW4gdGhpcyBzZXJpZXMgYW5kIGNvbXBldGluZywgYW5kIGl0
IGhhc24mIzgyMTc7dCByZWFsbHkgd29ya2VkIG91dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldpbGsgc3VycmVu
ZGVyZWQgc2l4IHJ1bnMgb2ZmIGVpZ2h0IGhpdHMgaW4gMyYjODUzMTsgaW5uaW5ncywgd2hpbGUg
d2Fsa2luZyB0aHJlZS4gVGhlIGpvdXJuZXltYW4gbGVmdHkgcmVtYWlucyB3aW5sZXNzIGluIGZp
dmUgY2FyZWVyIG1ham9yLWxlYWd1ZSBzdGFydHMsIGFuZCBoYXMgYWxsb3dlZCBzaXggaG9tZXJz
IGluIDE0IGlubmluZ3MgdGhpcyBzZWFzb24uPC9wPjxwPldpbGsgcmV0aXJlZCBoaXMgZmlyc3Qg
dHdvIGJhdHRlcnMgd2l0aCBvbmx5IGZpdmUgcGl0Y2hlcywgYnV0IGl0IHdlbnQgZG93bmhpbGwg
YWZ0ZXIgdGhhdC48L3A+PHA+UmFtaXJleiB3b3JrZWQgYSBmdWxsIGNvdW50IGJlZm9yZSBoaXMg
Zmlyc3QtaW5uaW5nIGhvbWVyLCBhbmQgV2lsayBhbGxvd2VkIHR3byB3YWxrcyBhbmQgdHdvIHNp
bmdsZXMgdG8gaGlzIG5leHQgZm91ciBiYXR0ZXJzLiBCcmFkbGV5IFppbW1lciBoYWQgYSB0d28t
cnVuIHNpbmdsZSBpbiB0aGUgaW5uaW5nIGFuZCBhZGRlZCBhbiBSQkkgZG91YmxlIGluIHRoZSB0
aGlyZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBhd2Vzb21lLCYjODIyMTsgTWVycml0dCBzYWlkIGFi
b3V0IGhpcyB0ZWFtIGdpdmluZyBoaW0gYSBsZWFkIGJlZm9yZSBoZSBldmVuIHRvb2sgdGhlIG1v
dW5kLiAmIzgyMjA7VGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBqdXN0IHNtYXNoaW5nIHRoZSBiYWxsIHJpZ2h0
IG5vdywgaXQmIzgyMTc7cyBldmVuIG1vcmUgZnVuIHRvIHBpdGNoIGluIHRob3NlIGdhbWVzLjwv
cD48cD5SZWQtaG90IFJhbWlyZXo8L3A+PHA+UmFtaXJleiBoYXMgY29sbGVjdGVkIHRocmVlIGhp
dHMgaW4gdGhyZWUgc3RyYWlnaHQgZ2FtZXMuIEhlIGhhcyAxMSBoaXRzIG92ZXIgdGhlIGxhc3Qg
Zm91ciBnYW1lcywgYWZ0ZXIgYSB0aHJlZS1nYW1lIGhpdGxlc3Mgc3RyZWFrIGRyb3BwZWQgaGlt
IGludG8gYSA0LWZvci0yNCBzbHVtcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcg
dG8gYmUgZ29vZCBtb21lbnRzLCB0aGVyZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIGJhZCBtb21lbnRz
LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1Rocm91Z2hvdXQgYWxsIG9mIGl0IHlvdSBoYXZlIHRv
IGNvbmNlbnRyYXRlIGFuZCBmaWd1cmUgb3V0IHdoYXQgeW91JiM4MjE3O3JlIGRvaW5nIHdlbGwg
aW4gdGhvc2UgZ29vZCBtb21lbnRzIHRvIGdldCBvdXQgb2YgdGhvc2UgYmFkIG1vbWVudHMuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5UcmFpbmVyJiM4MjE3O3Mgcm9vbTwvcD48cD48c3Ryb25nPkluZGlhbnM6PC9z
dHJvbmc+IFJpZ2h0LWhhbmRlciBEYW5ueSBTYWxhemFyIChzaG91bGRlcikgcmVtYWlucyBvbiB0
cmFjayB0byB0aHJvdyBhIGJ1bGxwZW4gc2Vzc2lvbiBvbiBNb25kYXkuIEhlJiM4MjE3O3MgYmVl
biBvbiB0aGUgREwgc2luY2UgSnVuZSA0LiAmIzgyMjA7SWYgaGUgY29tZXMgdGhyb3VnaCB0aGF0
LCBJIHRoaW5rIHdlJiM4MjE3O2xsIGFsbCBmZWVsIGJldHRlciBhYm91dCBzdHVmZiwmIzgyMjE7
IEZyYW5jb25hIHNhaWQuIC4uLiBTZWNvbmQgYmFzZW1hbiBKYXNvbiBLaXBuaXMgaGFkIHR3byBk
b3VibGVzIGFuZCBhIHNpbmdsZSBhbmQgc2NvcmVkIGEgcnVuIGRlc3BpdGUgaGlzIG5lY2sgc3Rp
bGwgYmVpbmcgYSBiaXQgc29yZS4gRnJhbmNvbmEgc2FpZCBiZWZvcmUgdGhlIGdhbWUgdGhhdCBL
aXBuaXMgbWlnaHQgcGxheSBib3RoIGdhbWVzLCBidXQgdGhhdCBoZSBmb3Igc3VyZSB3YW50ZWQg
aGltIGluIFN1bmRheSYjODIxNztzIGxpbmV1cC48L3A+PHA+Um9zdGVyIG1vdmVzPC9wPjxwPkJv
dGggdGVhbXMgbWFkZSBtb3ZlcyB0byBjbGVhciByb3N0ZXIgc3BvdHMgZm9yIE1lcnJpdHQgYW5k
IFdpbGsuIFRoZSBJbmRpYW5zIG9wdGlvbmVkIGxlZnQtaGFuZGVyIEt5bGUgQ3JvY2tldHQgYW5k
IG1hZGUgcGl0Y2hlciBNaWtlIENsZXZpbmdlciB0aGVpciAyNnRoIG1hbi4gVGhlIFR3aW5zIHNl
bnQgUnlhbiBQcmVzc2x5IHRvIHRoZSBtaW5vcnMgYW5kIG1hZGUgV2ltbWVycyB0aGVpciAyNnRo
IG1hbi48L3A+PHA+UHJlc3NseSB3YXMgcmVjYWxsZWQgZnJvbSBUcmlwbGUtQSBSb2NoZXN0ZXIg
Zm91ciBkYXlzIGVhcmxpZXIgYW5kIGhhZCB0aHJvd24gZm91ciBpbm5pbmdzIGluIHR3byBhcHBl
YXJhbmNlcyB3aXRoIG9uZSBlYXJuZWQgcnVuLiBNYW5hZ2VyIFBhdWwgTW9saXRvciBzYWlkIGhl
IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYmVlbiBhdmFpbGFibGUgZm9yIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3Mg
Z2FtZXMgYWZ0ZXIgdGhyb3dpbmcgRnJpZGF5IG5pZ2h0LiAmIzgyMjA7SG93IHdvdWxkIHlvdSB0
YWtlIHRoZSBuZXdzIGFmdGVyIHlvdSYjODIxNzt2ZSBwaXRjaGVkIGEgY291cGxlIG9mIGdvb2Qg
Z2FtZXM/JiM4MjIxOyBNb2xpdG9yIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.