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Indians 9,  Rangers 6

Indians 9, Rangers 6: Francisco Lindor’s grand slam caps ninth-inning rally as Indians complete sweep of Rangers

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 11:58 PM | Updated: April 6, 2017 - 01:15 PM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor (left) and Carlos Santana (right) jog to the dugout after scoring on a Jose Ramirez single in the fourth inning Wednesday in Arlington, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)

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