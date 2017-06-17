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Game 1: Indians 9, Twins 3

Indians 9, Twins 3: Jose Ramirez homers twice, Indians beat Twins in doubleheader opener

By Andres Ybarra
Associated Press

Published: June 17, 2017 - 06:08 PM | Updated: June 18, 2017 - 10:56 AM
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Cleveland Indians relief pitcher Dan Otero pumps his fist in celebration at the final out as the Indians defeated the Minnesota Twins 9-3 in game one of a baseball doubleheader, Saturday, June 17, 2017, in Minneapolis. (AP Photo/Jim Mone)


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