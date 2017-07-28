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Indians 9, White Sox 3

Indians 9, White Sox 3: Tribe wins eighth in a row

By John Jackson
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 11:52 PM
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The Cleveland Indians' Jose Ramirez (center) is congratulated after hitting a home run against the Chicago White Sox in the second inning Friday in Chicago. (John J. Kim/Chicago Tribune/TNS)


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