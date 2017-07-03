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Indians ace Corey Kluber named AL’s top pitcher for June

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 3, 2017 - 05:40 PM | Updated: July 4, 2017 - 10:04 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Corry Kluber sits int he dugout in the seventh inning of a game against the Kansas City Royals in May 2017, in Cleveland. The Indians won 10-1. (AP Photo/David Dermer)

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