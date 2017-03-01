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Indians adjusting with league to defensive shifts, don’t mind if opposing batters try to lay down bunts

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 1, 2017 - 04:38 PM | Updated: March 2, 2017 - 11:38 AM

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