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Indians adjusting with league to defensive shifts, don’t mind if opposing hitters try to lay down bunts

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 1, 2017 - 04:38 PM

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