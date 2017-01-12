All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Indians agree to contracts with Trevor Bauer, Dan Otero for 2017 season to avoid arbitration

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: January 12, 2017 - 06:27 PM | Updated: January 13, 2017 - 08:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starter Trevor Bauer throws pitches on the mound before batting practice to test his finger on Oct. 24, 2016 at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

nfl15cut_03 John Bazemore - AP
NFL roundup: Ryan leads Falcons to NFC title game, beating Seattle 36-20 - 10:15 PM

Matt Ryan looked very much like an MVP, and the Atlanta Falcons are headed to the NFC championship game.

NFL playoff capsules: Divisional round - 10:15 PM
NFL notebook: Broncos hire Davidson to lead O-line’s revival - 10:15 PM
Amateur Success Stories: Hoban grad DeAllen Jackson an OAC player of the year candidate at Mount Union - 10:15 PM
bkc15cut_03
College basketball roundup: Northern Illinois beats Ohio; Penn State edges Minnesota; Louisville topples Duke - 10:09 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next