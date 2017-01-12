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Indians agree to contracts with Trevor Bauer, Dan Otero for 2017 season to avoid arbitration

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: January 12, 2017 - 06:27 PM | Updated: January 13, 2017 - 08:38 AM
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Cleveland Indians starter Trevor Bauer throws pitches on the mound before batting practice to test his finger on Oct. 24, 2016 at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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