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Indians announce four-year contract extension for Roberto Perez

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 2, 2017 - 06:36 PM
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In this Feb. 2017, file photo, Cleveland Indians catcher Roberto Perez gets into position to throw the ball at the Indians baseball spring training facility in Goodyear, Ariz. WBC games are sure to inspire maximum effort by players eager to win for their country, which is exactly what worries their big league bosses. "It's an honor for me to be chosen. It's a rare opportunity for a ballplayer to represent his country, said Indians catcher Roberto Perez, who will play for Puerto Rico. ``Injuries are always going to be there. It's something you can't control. It's a risk, but to have the chance to represent your country is unique." (AP Photo/Ross D. Franklin, File)


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