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American League Division Series: Indians vs. Red Sox

Indians’ battle-tested bullpen ready for October stakes, playoff baseball

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 4, 2016 - 09:25 PM
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Cleveland Indians relief pitcher Andrew Miller delivers against the Minnesota Twins during the seventh inning of a game Aug. 29, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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