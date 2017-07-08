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Indians bench coach Brad Mills looking forward to relinquishing duties back to manager Terry Francona

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 8, 2017 - 08:21 PM

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