Indians-Blue Jays ALCS a reunion of Cleveland front office executives

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIENoYW1waW9uc2hpcCBTZXJpZXMgYmV0
d2VlbiB0aGUgSW5kaWFucyBhbmQgdGhlIFRvcm9udG8gQmx1ZSBKYXlzIHdpbGwgYmUgYSBzZXJp
ZXMgYW1vbmcgZnJpZW5kcywgZXZlbiBpZiBzb21lIHdpbGwgYmUgb24gdGhlIG9wcG9zaXRlIHNp
ZGUgd2hlbiBHYW1lIDEgYmVnaW5zIEZyaWRheSBhdCBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZC4gPC9wPjxw
PlRoZSBJbmRpYW5zLUJsdWUgSmF5cyBtYXRjaHVwIG1lYW5zIE1hcmsgU2hhcGlybyAmIzgyMTI7
IHRoZSBmb3JtZXIgSW5kaWFucyBwcmVzaWRlbnQgYW5kIGN1cnJlbnQgQmx1ZSBKYXlzIHByZXNp
ZGVudCAmIzgyMTI7IGFuZCBSb3NzIEF0a2lucyAmIzgyMTI7IHRoZSBmb3JtZXIgSW5kaWFucyBW
UCBvZiBwbGF5ZXIgcGVyc29ubmVsIGFuZCBjdXJyZW50IEJsdWUgSmF5cyBnZW5lcmFsIG1hbmFn
ZXIgJiM4MjEyOyB3aWxsIGJvdGggYmUgYmFjayBpbiBDbGV2ZWxhbmQsIGFsYmVpdCBpbiBhIGRp
ZmZlcmVudCBzaGFkZSBvZiBibHVlLiA8L3A+PHA+U2hhcGlybyB3YXMgYSBtYWpvciBhcmNoaXRl
Y3Qgb2YgdGhlIHNoYXBpbmcgb2YgdGhlIEluZGlhbnMgaW4gdGhlIDIwMDBzIGFuZCBoZWFkZWQg
dGhlIHRyYW5zaXRpb24gdG8gdGhlIGN1cnJlbnQgZnJvbnQgb2ZmaWNlLCBsZWQgYnkgQ2hyaXMg
QW50b25ldHRpLiBBdGtpbnMgaGFkIG1vdmVkIGhpcyB3YXkgdXAgdGhlIGxhZGRlciB1bnRpbCB0
YWtpbmcgYSBwcm9tb3Rpb24gaW4gVG9yb250byBzaG9ydGx5IGFmdGVyIFNoYXBpcm8gbGVmdCBm
b3IgdGhlIEJsdWUgSmF5cyBsYXN0IHllYXIuIDwvcD48cD5Ob3csIHdpdGggdGhvc2UgdHdvIGxl
YWRpbmcgdGhlIEJsdWUgSmF5cywgdGhlaXIgb25seSByb2FkYmxvY2sgdG8gdGhlIFdvcmxkIFNl
cmllcyBpcyB0aGUgSW5kaWFucyAmIzgyMTI7IGFuZCB0aGUgSW5kaWFucyBoYXZlIHRvIGdvIHRo
cm91Z2ggdGhlbS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtIb3cgY291bGQgaXQgYmUgYW55IG90aGVyIHdheSB0
aGFuIHRoYXQ/JiM4MjIxOyBJbmRpYW5zIG93bmVyIFBhdWwgRG9sYW4gc2FpZCBNb25kYXkgbmln
aHQgZHVyaW5nIGEgY2VsZWJyYXRpb24gYWZ0ZXIgdGhlIEluZGlhbnMgY29tcGxldGVkIGEgZmly
c3Qtcm91bmQgc3dlZXAgb2YgdGhlIFJlZCBTb3ggaW4gQm9zdG9uLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNztt
IGFjdHVhbGx5IHRocmlsbGVkIGFib3V0IHRoYXQuIEkmIzgyMTc7bSBoYXBweSBmb3IgTWFyay4g
SXQmIzgyMTc7bGwgYmUgZnVuIHRvIGJhdHRsZSB3aXRoIGhpbSBhbmQgc3BlbmQgc29tZSB0aW1l
IHdpdGggaGltIGluIHRoZSBwcm9jZXNzLCB0b28uJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGFwaXJvIGlzIG9u
ZSB3aG9zZSBpbmZsdWVuY2UgY291bGQgcnVuIGRlZXAgaW4gdGhlIEluZGlhbnMgb3JnYW5pemF0
aW9uIGZvciB5ZWFycyBkZXNwaXRlIGhpcyB3b3JraW5nIGZvciBhbm90aGVyIHRlYW0uIEhlIGlu
Zmx1ZW5jZWQgQW50b25ldHRpLCB3aG8gaGFzIGluZmx1ZW5jZWQgR00gTWlrZSBDaGVybm9mZiwg
YW5kIHJpZ2h0IGRvd24gdGhlIGxpbmUuIFNoYXBpcm8gYW5kIEFudG9uZXR0aSBoYXZlIGJlZW4g
dGV4dGluZyBvbmUgYW5vdGhlciBhbmQgcGxhbiB0byBnZXQgbHVuY2ggdGhpcyB3ZWVrLiBGcmll
bmRzIGJlY29tZSBmcmllbmRseSBmb2VzIHRoaXMgd2Vlay4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3
O20gaW5jcmVkaWJseSBncmF0ZWZ1bCwmIzgyMjE7IEFudG9uZXR0aSBzYWlkIE1vbmRheS4gJiM4
MjIwO0kgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgc3RhbmRpbmcgaGVyZSB0b2RheSBhbmQgaGF2aW5nIHRo
aXMgb3Bwb3J0dW5pdHkgaWYgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGZvciBNYXJrLiBGb3IgYm90aCBvZiB1
cyB0byBhZHZhbmNlIHRvIHRoZSBBTENTIGlzIHJlYWxseSBhIGRyZWFtIGNvbWUgdHJ1ZS4gQXQg
YSBtaW5pbXVtLCB3ZSBrbm93IG9uZSBvZiB0aGUgdHdvIG9mIHVzIGlzIGdvaW5nIHRvIGVuZCB1
cCBpbiB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVzLiBPYnZpb3VzbHksIHJpZ2h0IG5vdywgSSYjODIxNzt2ZSBn
b3QgYSBzdHJvbmcgcHJlZmVyZW5jZSBvbiB3aGljaCBvbmUsIGJ1dCBJJiM4MjE3O3ZlIGdvdCBh
biBpbW1lbnNlIGFtb3VudCBvZiByZXNwZWN0IGZvciBNYXJrIGFuZCBSb3NzIGFuZCB0aGUgbGVh
ZGVyc2hpcCBncm91cCB0aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNoYXBpcm8gYW5kIEFudG9uZXR0aSBw
bGF5ZWQga2V5IHJvbGVzIGluIHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBoaXJpbmcgb2YgVGVycnkgRnJh
bmNvbmEgYXMgbWFuYWdlciBwcmlvciB0byB0aGUgMjAxMyBzZWFzb24uIEZyYW5jb25hIGhhZCBh
biBvcHQtb3V0IGNsYXVzZSBpbiBoaXMgY29udHJhY3QgaWYgU2hhcGlybyBvciBBbnRvbmV0dGkg
d2VyZSBldmVyIHRvIGxlYXZlLiBJdCBzaG93ZWQgdGhlIGJvbmQgdGhvc2UgdGhyZWUgaGFkLCBh
bmQgdGhlIGNvbmZpZGVuY2UgdGhleSBoYXZlIGluIG9uZSBhbm90aGVyLiA8L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kgZGlkbiYjODIxNzt0IGxpa2UgTWFyayB3aGVuIGhlIHdhcyBoZXJlLiBIb3cmIzgyMTc7cyB0
aGF0PyYjODIyMTsgRnJhbmNvbmEgam9rZWQgb24gV2VkbmVzZGF5LiAmIzgyMjA7WW91IGtub3cg
d2hhdD8gVGhpcyBpcyBhY3R1YWxseSB1bmJlbGlldmFibGUuIEZvciBSb3NzIGFuZCBNYXJrIHRv
IGJlICYjODIxMjsgSSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGlmIHBlb3BsZSByZWFsaXplIFt0aGUgdHJl
ZV0uIFNvIG1hbnkgZnJvbnQgb2ZmaWNlIHBlb3BsZSBoYXZlIGNvbWUgb3V0IG9mIGhlcmUuIEl0
JiM4MjE3O3MgaW5jcmVkaWJsZS4gJiM4MjMwOyBJdCYjODIxNztzIHByb2JhYmx5IGEgbGl0dGxl
IGVhc2llciBmb3IgbWUgYmVjYXVzZSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIG5vdCBpbiB1bmlmb3JtLiBNYXJr
IGFuZCBSb3NzLCBJJiM4MjE3O20gc28gY2xvc2UgdG8gYm90aCBvZiB0aGVtIHRoYXQgaXQmIzgy
MTc7bGwgYmUgZnVuIHRvIHNheSBoZWxsby4gSSYjODIxNzttIHN1cmUgdGhleSBmZWVsIHRoZSBz
YW1lIHdheSB3ZSBkbyAmIzgyMTI7IHRoZXkgd2FudCB0byBiZWF0IG91ciBicmFpbnMgb3V0LiBC
dXQgdGhlbiB3aGVuIGl0JiM4MjE3O3Mgb3ZlciwgdGhhdCYjODIxNztzIG5ldmVyIGdvaW5nIHRv
IGFmZmVjdCBhIGZyaWVuZHNoaXAuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGFwaXJvIHdhcyBsb25nIG9uZSBv
ZiB0aGUgcGVvcGxlIHRvIHdob20gRnJhbmNvbmEgcGFpZCB0aGUgbW9zdCBhdHRlbnRpb24gd2hl
biBoZSB3YXMgc3BlYWtpbmcuIFdoZW4gU2hhcGlybyBzcG9rZSwgRnJhbmNvbmEgc2FpZCBoZSBh
bHdheXMgd2FudGVkIHRvIHRha2Ugbm90ZXMgJiM4MjEyOyBhbmQgc29tZXRpbWVzIHN0b2xlIGJl
bmNoIGNvYWNoIEJyYWQgTWlsbCYjODIxNztzIHBlbiB0byBkbyBzby4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGVyZSB3YXMgYSB0aW1lIHdoZW4gaGUgc2FpZCBzb21ldGhpbmcgaW4gYW4gb3JnYW5pemF0aW9u
YWwgbWVldGluZyBhbmQgd2Ugd2VyZSBhbGwgdGlyZWQsJiM4MjIxOyBGcmFuY29uYSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7V2UgaGFkIGJlZW4gc2l0dGluZyB0aGVyZSBhbGwgZGF5LiBIZSBzcG9rZSBmb3IgMTAg
bWludXRlcy4gSSByZW1lbWJlciB3cml0aW5nICYjODIxMjsgSSBncmFiYmVkIE1pbGxzeSYjODIx
NztzIHBlbiwgYmVjYXVzZSBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIG9uZSAmIzgyMTI7IGFuZCBJIHRv
b2sgbm90ZXMgYmVjYXVzZSBJIHdhbnRlZCB0byB1c2UgdGhlbSBpbiBvdXIgdGVhbSBtZWV0aW5n
IHRoZSBuZXh0IHNwcmluZy4gSGUmIzgyMTc7cyBwaGVub21lbmFsbHkgc21hcnQsIGJ1dCBoaXMg
cGVvcGxlIHNraWxscyB0byBtYXRjaCBtYWtlIGhpbSBzbyBzcGVjaWFsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRo
ZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3
aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFj
ZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9SeWFuTGV3
aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxld2lz
QUJKPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.